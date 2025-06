Incidente in moto ad Agropoli: perde la vita giovane centauro L’impatto è avvenuto sulla Cilentana, indagini in corso

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, lungo la strada statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli. A perdere la vita è stato un 30enne. Secondo una primissima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada in maniera autonoma. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.

Anas, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, ha disposto la chiusura del tratto in corrispondenza del chilometro 100,300, ad Agropoli.

Durante le operazioni di rito e di sgombero e pulizia del piano viabile la circolazione è stata deviata in loco tra gli svincoli di Paestum ed Agropoli nord. Una volta terminate le operazioni, intorno alle 9, è stata disposta la riapertura del tratto.