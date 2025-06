Salerno: traffico infernale per un tamponamento sull'A2 all'altezza di Baronissi Viabilità in tilt verso Avellino, code e rallentamenti anche in tangenziale

Mattinata infernale sul fronte della viabilità in provincia di Salerno. A causa di un incidente verificatosi sull'autostrada A2 del Mediteranneo, nei pressi dello svincolo Baronissi sud, la circolazione è andata completamente in tilt. Il tamponamento, che ha coinvolto più veicoli, fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze per le persone che si trovavano all'interno delle auto.

Ma la viabilità - in direzione Avellino - ne ha risentito notevolmente: lunghe code fino a Salerno, con disagi e rallentamenti che hanno interessato anche la tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori dell'Anas che stanno provvedendo a ripristinare la situazione e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati e consentire il regolare ripristino della circolazione.

Disagi e rallentamenti anche lungo la tangenziale di Salerno, in direzione sud, per una vettura che - intorno alle 10 - è rimasta in panne al centro della carreggiata poco dopo lo svincolo di Pastena, provocando code e rallentamenti.