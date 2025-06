Pisciotta, incidente stradale in moto: ferita gravemente 21enne di Ascea È stata trasportata in elicottero a Salerno

Una 21enne di Ascea è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Caprioli a Pisciotta. La giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. I sanitari del 118, al loro arrivo, hanno disposto il trasferimento in elicottero a Salerno. L'elisoccorso è atterrato sul ponte che conduce alla stazione di Caprioli per poi dirigersi all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Lì è stata presa in carico dai sanitari del Vopi di Pontecagnano Faiano che l'hanno trasportata al Ruggi d'urgenza.