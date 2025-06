Affetta da demenza si allontana con l'auto, trovata grazie al Gps La donna, in evidente stato confusionale, è stata condotta in ospedale a Vallo della Lucania

Una donna affetta da demenza è stata ritrovata all'alba a Catona, frazione del comune di Ascea, dopo essere scomparsa nella serata di ieri da Torre Annunziata, dove risiede.

I dettagli

La donna si era allontanata a bordo della propria auto, facendo perdere le sue tracce. Immediate erano scattate le ricerche, concluse con esito positivo grazie al dispositivo Gps che portava con sé: il segnale è stato intercettato nelle prime ore del mattino. In evidente stato confusionale la donna è stata soccorsa e trasportata presso l'ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.