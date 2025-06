Grave incidente a Salerno, ambulanza si ribalta con paziente a bordo FOTO e VIDEO. Quattro persone sono finite in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Salerno, in via delle Calabrie, zona Fuorni. Un'ambulanza che era diretta in ospedale è rimasta coinvolta in un sinistro, finendo fuori strada e ribaltandosi. Il bilancio è di quattro feriti: l'autista e l'altro componente dell'equipaggio hanno riportato lesioni e fratture. In ospedale è stato condotto anche il paziente che era stato soccorso e che si trovava all'interno dell'ambulanza al momento dell'incidente. Si è reso necessario il trasferimento al Ruggi anche per la persona che si trovava all'interno dell'auto.

Al momento la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara ma è probabile che l'ambulanza, che stava effettuando un intervento di soccorso, sia finita fuori strada per una manovra errata da parte di un altro veicolo. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dai veicoli le persone ferite e a mettere la zona in sicurezza.