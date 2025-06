Fumo e fiamme a Pellezzano per un vasto incendio in un'azienda Il rogo è divampato in via Nofilo, sul posto i vigili del fuoco

Un incendio di vaste dimensioni è divampato in via Nofilo, a Cologna di Pellezzano. Secondo le primissime informazioni il rogo si è alimentato al'esterno di un'azienda operante nel settore edile, bruciando materiale per l'edilizia e tubazioni. Una densa colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza, oltre che dal raccordo autostradale Salerno-Avellino.

I vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto e stanno operando per mettere in sicurezza l’area e contenere le fiamme. Il pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino e Salerno, ha evitato che il fuoco si propagasse limitando al minimo i danni. Al momento i caschi rossi stanno effettuando opera di bonifica.

Il sindaco Francesco Morra sta seguendo da vicino la situazione e, intanto, attraverso i social ha invitato la popolazione a seguire alcune indicazioni: "evitare la zona per non intralciare le operazioni di soccorso; tenere porte e finestre chiuse, soprattutto se si risiede nelle immediate vicinanze; non sostare all’aperto nell’area interessata e limitare gli spostamenti non necessari; seguire solo fonti ufficiali per ulteriori aggiornamenti. Invitiamo tutti alla massima collaborazione. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili", le parole del primo cittadino di Pellezzano.