Salerno, paura a Sant'Eustachio: avverte malore e si schianta contro un albero Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118

Giornata da dimenticare a Salerno sul fronte degli incidenti stradali. Oltre alla collisione avvenuta a Fuorni e che ha coinvolto un'ambulanza ed un'auto, in mattinata si è verificato un sinistro in via Sant'Eustachio. Probabilmente per un malore avvertito dalla conducente, un'auto si è schiantata contro un albero e una ringhiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la malcapitata per affidarla alle cure dei sanitari. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.