Baronissi, 14enne cade nel vuoto dopo una lite: salvata dai rami È stata trasportata in ospedale a Salerno

Poteva avere conseguenze molto più gravi l'episodio accaduto questa sera, intorno alle 21, a Baronissi, nei pressi del parco del Ciliegio. Una 14enne, pare in seguito ad un litigio con un ragazzo, è precipitata dal terrazzamento sottostante il Convento francescano. Il sospetto è che si sia trattato di un gesto volontario. Fortunatamente l'impatto è stato attutito dai rami degli alberi che si trovano all'interno del parco.

L'allarme è scattato subito: sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Avis di Pellezzano ed un'auto medica dell'associazione La Solidarietà di Fisciano. La ragazza è stata trasferita in ospedale a Salerno. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero preoccupanti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.