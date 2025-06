Maxi tamponamento a Eboli: 5 auto coinvolte, ferite 8 persone Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

Incidente stradale nel Comune di Eboli, in località S.Cecilia – SS 18, alle ore 23.37 di ieri. In azione la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, nel sinistro sono rimaste coinvolte, per cause ancora non chiare, 5 autovetture.

I dettagli

Nel maxi tamponamento sono rimaste ferite 8 persone che sono state trasportate presso i nosocomi di Eboli e Battipaglia per cure e accertamenti sanitari.

Durante le operazioni di soccorso il tratto stradale in oggetto è rimasto chiuso. Sul posto erano presenti i Carabinieri di Eboli, 3 ambulanze del 118 e relativa automedica.