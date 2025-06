Eboli, incidente sulla SS18: perde la vita centauro Ferita un’altra persona, indagini dei carabinieri

Ancora strade di sangue nel Salernitano. Sabato sera, lungo la strada statale 18, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia ad Eboli, ha perso la vita un 55enne. L'uomo era in sella ad una moto che si è scontrata con un'auto. Ferita in modo serio la persona che era in sella con lui al momento dell'impatto. Illeso ma sotto choc il conducente dell'auto coinvolta nel tragico impatto. Il 55enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove il suo cuore ha smesso di battere. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.