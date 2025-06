Motociclista originario di Polla muore in un incidente a Maratea La vittima è il 47enne Marco Grimaldi

Non si ferma la strage sulle strade. Ieri sera a Maratea, nel potentino, ha perso la vita il 47enne Marco Grimaldi, originario di Polla.

L'incidente è avvenuto sulla Statale 18, in località "Castrocucco". L'uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto, finendo sull'asfalto.

Il mezzo ha anche preso fuoco: sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Lagonegro.