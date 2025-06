Mezzo pesante si ribalta sull'autostrada del Mediterraneo: traffico in tilt Conducente bloccato nel gabbiotto soccorso dal Vopi

Brutto incidente questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato nei pressi dello svincolo di Campagna.

L'autista è rimasto bloccato nel gabbiotto ed è stato soccorso dai sanitari del Vopi: sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi e per il ripristino della viabilità.