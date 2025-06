Medico 48enne stroncato da un malore all'uscita dall'ospedale Anche il "Ruggi" ha ricordato Gaetano Pane

"La Direzione Strategica dell'Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si associa al dolore che ha colpito i familiari del dottore Gaetano Pane, per l'improvvisa scomparsa del loro caro, e porge a questi ultimi le più sentite condoglianze e sincera vicinanza". E' il messaggio di cordoglio diffuso dal Ruggi per ricordare il medico 48enne, stroncato da un infarto fulminante nella giornata di sabato.

Pane aveva terminato da poco il suo turno di lavoro all'ospedale del Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava de' Tirreni e si stava dirigendo verso la sua auto. Ma quando era ancora nel parcheggio, è stato stroncato da un malore che ha reso vani anche i temestivi soccorsi effettuati dai suoi colleghi.

Cordoglio espresso anche dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli. "La tremenda notizia della morte del dottor Gaetano Pane, medico in servizio nel nostro “ Santa Maria dell’Olmo” si è rapidamente diffusa in città destando dispiacere e sgomento. Una vita di un giovane stroncata in maniera improvvisa e senza scampo. Un professionista di grande spessore umano e disponibilità. Invio le mie sincere condoglianze alla famiglia, agli amici,alla comunità dell’’Azienda ospedaliera universitaria ed a tutto il personale del nostro presidio ospedaliero a nome mio personale e della intera città".