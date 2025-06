Salerno, svaligiano una gioielleria in quattro minuti: colpo da 30mila euro Azione studiata nei minimi particolari: utilizzata un'auto per sbarrare la strada

Hanno impiegato appena quattro minuti per “ripulire” una gioielleria e darsi alla fuga. È quanto accaduto nella notte a Salerno, in un'attività di via Federico della Monica, a Torrione. Ad agire, intorno alle 3.40, sono state quattro persone che, probabilmente, avevano studiato il piano nei minimi dettagli. Prima di raggiungere la gioielleria, infatti, hanno rubato una Fiat Panda che è stata utilizzata per sbarrare la strada ed evitare problemi in caso d'intervento delle forze dell'ordine. Arrivati alla gioielleria, hanno divelto la saracinesca, introducendosi nei locali e prelevando monili in oro per un totale di circa 30mila euro. Alle 3.44 sono nuovamente usciti, dandosi alla fuga a bordo di un'Audi A5.

L'attività, da quanto si apprende, non era dotata di allerme diretto e collegato al numero di emergenza. La chiamata al 112, in ogni caso, è arrivata alle 3.47 con l'autoradio dei carabinieri che è giunta sul posto alle 3.50. Nonostante la tempestività dell'intervento, però, i ladri si erano già dileguati. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per provare a risalire all'identità della banda.