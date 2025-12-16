Il salernitano Nunzio Coraggio eletto presidente di Confindustria Bulgaria Le congratulazione di Antonio Sada: incarico prestigioso che è motivo di grande orgoglio

Lo scorso 9 dicembre, a Sofia, il salernitano Nunzio Coraggio è stato eletto presidente di Confindustria Bulgaria. Un riconoscimento importante per l'imprenditore campano.

“A nome mio e degli associati a Confindustria Salerno – dichiara Antonio Sada, presidente di Confindustria Salerno - esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Nunzio Coraggio alla presidenza di Confindustria Bulgaria. La sua lunga esperienza associativa gli consentirà di proseguire l’ottimo lavoro già svolto da vice presidente e di continuare ad ottenere importanti successi. Nunzio Coraggio è un socio storico di Confindustria Salerno, dove ha ricoperto e ricopre cariche associative, e questo ulteriore prestigioso incarico rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. A Nunzio un forte in bocca al lupo e auguri di buon lavoro da parte degli imprenditori salernitani”, conclude la nota di Sada.