Scafati, tentato colpo in banca: sfondata la vetrina con un furgone Danni ingenti ma ladri in fuga senza bottino. Carotenuto: "Viviamo un'emergenza sicurezza"

Hanno utilizzato un furgone per mandare in frantumi la vetrata della banca di Credito Cooperativo e provare a sradicare la cassa del bancomat. È quanto accaduto nella notte in via De Gasperi a Scafati. I ladri non sarebbero riusciti a portare via nulla ma i danni subiti dall’istituto di credito sono stati ingenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che, anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, proveranno a ricostruire quanto accaduto e identificare la banda di ladri.

L’episodio ha riacceso anche il dibattito sul tema della sicurezza. “Quest’episodio avviene a meno di dieci giorni dall’ultimo furto ai danni della stessa banca in via della Resistenza, e si aggiunge alle numerose segnalazioni di furti che quotidianamente arrivano dai nostri concittadini”, ha denunciato sui social il consigliere comunale Francesco Carotenuto.

“Eppure, per qualcuno, che governa questa città , vivremmo in una città “molto vivibile”, paragonabile a Milano, Venezia o Roma che al contrario sono più invivibili di Scafati. Ovviamente una palla pazzesca paragonarsi a Città come queste. Come consigliere comunale, continuo a chiedere con fermezza: la convocazione del tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e l'adesione al progetto "Strade Sicure"; l’attuazione concreta del Controllo di Vicinato, già approvato in Consiglio comunale su mia proposta; il potenziamento della videosorveglianza e di ogni altro strumento utile a garantire maggiore sicurezza”.