Rischio idrogeologico nell'Agro, Regione sotto accusa: "Inadempiente da anni" Questa mattina audizione dei sindaci di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno

“Dalle audizioni di oggi è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell’agro Nocerino-Sarnese sono note da decenni, ma continuano a mancare risposte efficaci, coordinate e strutturali da parte della Regione Campania, che risulta gravemente inadempiente sul fronte della prevenzione e della manutenzione”.

Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, al termine delle audizioni dei sindaci Angelo Pasqualino Aliberti, Scafati; Andrea Annunziata, San Marzano sul Sarno; Cosimo Ferraioli, Angri; Francesco Squillante, Sarno, svoltesi questa mattina alla Camera sulla situazione dell’Agro Nocerino-Sarnese.

“I primi cittadini - ha proseguito Bicchielli - hanno denunciato con forza l’inefficienza del Consorzio di bonifica, l’assenza di una reale manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e degli alvei, e il paradosso di opere strategiche, come lo scolmatore del Sarno, più volte inaugurate nel corso degli anni ma mai entrate realmente in funzione, lasciando i cittadini esposti a esondazioni e allagamenti”.

“Non è accettabile - ha sottolineato il presidente della Commissione - che infrastrutture finanziate con risorse pubbliche restino sulla carta o vengano utilizzate come strumenti di propaganda, senza garantire alcun beneficio concreto ai territori. La sicurezza idraulica non può essere oggetto di annunci, ma di atti amministrativi puntuali, controlli stringenti e interventi continui. La Commissione si farà carico di quanto emerso oggi, avviando un approfondimento puntuale sulle responsabilità istituzionali e sullo stato di attuazione degli interventi previsti. Servono certezze sui tempi, risorse adeguate e una governance efficiente. I cittadini dell’Agro Nocerino-Sarnese hanno diritto alla sicurezza e non possono più attendere”.