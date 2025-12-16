Salernitana, il Giudice Sportivo punisce club e Faggiano: inibito il ds Sanzione per la società e curioso stop per il ds

C'è anche la Salernitana nel referto del a giudice sportivo. Ammenda per un totale di 500 euro al club "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto)".

Inibito fino al 23 dicembre il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano “per comportamento antisportivo in quanto, al fine di ritardare la ripresa di gioco, calciava intenzionalmente il pallone sul terreno di gioco“. Turno di stop dunque per il ds che tornerà dopo la sfida con il Foggia.