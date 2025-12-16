Salernitana, il commiato di De Santis: "Passione e sacrificio: non ho rimpianti" L'ex tecnico della Primavera: "Otto anni vissuti con orgoglio. I ragazzi sono il senso del percorso"

Un addio amaro. La Salernitana decide di provare a dare una sterzata alla sua Primavera. Ieri il club granata ha ufficializzato la separazione da Ernesto De Santis. Al suo posto si va verso la soluzione Guglielmo Stendardo. In un lungo post sui propri canali social, De Santis ha voluto raccontare le sue emozioni al termine di un'esperienza arrivata ai titoli di coda dopo otto anni: “Si chiude un cammino iniziato con l’Under 15, proseguito attraverso tutte le categorie fino alla Primavera, con l’orgoglio di aver avuto, per un periodo, anche l’opportunità di collaborare con la prima squadra in Serie B. Desidero ringraziare il dottor Alfano per la fiducia e per avermi dato la possibilità di intraprendere questo percorso alla guida della Primavera.

Un grazie sincero a tutto il mio staff tecnico, uomini di valore prima ancora che professionisti; al team manager Nastri, alla dottoressa Petrosino, ai fisioterapisti, al capo scouting Calabrese, all’organizzatrice Adele e a tutti coloro che, quotidianamente, hanno lavorato con competenza, disponibilità e spirito di collaborazione. Un ringraziamento speciale a Pasquale e Giovanni, collaboratori fondamentali, sempre presenti con passione e senso di responsabilità.

Il grazie più grande va a tutti i ragazzi che ho allenato in questi anni: per l’impegno, la crescita e le prestazioni offerte. Sono stati loro il vero senso di questo percorso. Lascio con rispetto per la società e con la serenità di chi sa di aver sempre lavorato con professionalità, passione e senso di appartenenza. Auguro il meglio alla Salernitana e a chi continuerà questo percorso”.