Centola, spara ai ladri entrati in casa: trovato morto un ventenne albanese Era rimasto coinvolto nella rapina nella villetta a Foria

Questa mattina in località Limazzo a San Severino di Centola, parzialmente nascosto tra la vegetazione, è stato trovato il corpo senza vita del 25enne albanese che aveva preso parte, insieme ad altri due complici, a una rapina in una villetta in località Foria di Centola, nella notte tra domenica e lunedì. Dell'uomo si erano perse le tracce da oltre 48 ore. Sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con il proprietario della casa durante il tentativo di colpo.

I dettagli

Alle ricerche hanno preso parte i Carabinieri della Compagnia di Sapri con mezzi aerei, unità cinofile. Sul posto anche decine di connazionali del giovane e la moglie.

Il 25enne sarebbe morto perchè raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Da chiarire chi gli abbia sparato, se il proiettile sia partito dal fucile del proprietario della villetta, attualmente indagato per lesioni gravissime.

Uno dei complici della vittima è infatti attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre l'altro è ancora irreperibile. Intanto la salma è stata sequestrata e si procederà con l'autopsia nelle prossime ore.