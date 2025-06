Salerno, sfondano la porta blindata e svaligiano un tabacchi Episodio analogo a Scafati: portati via soldi, sigarette e gratta e vinci

Ladri in azione a Salerno dove, nella notte, è stato svaligiato un tabacchi in via Lungomare Colombo. Intorno alle 3 i malviventi, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a scardinare la porta blindata dell'attività e ad aprire la saracinesca. Una volta all'interno hanno prelevato sigarette ed oggetti di valore, per poi fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Ingenti i danni provocati. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.

Un episodio analogo si è verificato alle 4.20 a Scafati, in un bar-tabacchi. I laviventi hanno tagliato la serranda e rotto la porta interna, prelevando sigarette, gratta e vince e soldi. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.