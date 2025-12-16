Spaccio di droga anche a minorenni: sei persone nei guai nel Cilento Scoperta rete di spaccio di hashish, marijuana e cocaina

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, sottoponendo due persone agli arresti domiciliari, due all'obbligo di presentazione alla p.g. e due al divieto di dimora nel comune di Agropoli.

Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver detenuto e ceduto, alcuni in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, anche ad acquirenti minori di 18 anni.

Le indagini hanno consentito, in diverse occasioni, il sequestro di stupefacenti destinati allo spaccio. L'attività investigativa conferma la costante attenzione delle Istituzioni nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.