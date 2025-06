Salerno, ancora ladri in azione: colpito negozio nel centro storico Forzata la porta, distrutto il vetro e portate via poche cose: identificati i balordi

Ladri in azione nel centro storico dove, nella notte, ignoti hanno preso di mira "La Fabbrica Delle Meraviglie". A denunciare l'accaduto sono stati, via social, i titolari dell'attività.

"Stanotte alcuni balordi hanno preso di mira la nostra sede di via Mercanti 164 a Salerno. Hanno forzato la porta, distrutto il vetro per poter accedere all’interno del locale e rubare poche cose che c’erano in cassa e creare scompiglio e confusione. Non abbiamo subìto un grande danno, ma è stato il gesto in sé che ci ha fatto molto male. Perché La Fabbrica Delle Meraviglie nasce come luogo in cui si torna di nuovo bambini, una favola, un sogno…Grazie alle forze dell’ordine, con l’aiuto delle telecamere presenti all’interno del negozio, questi soggetti sono già stati identificati. Abbiamo pulito tutto, sistemato e siamo tornati subito operativi. Perché chi crede nella meraviglia… non si fa rubare i sogni così facilmente".