VIDEO. Salerno, notte di fiamme e terrore: incendio devasta il Monte Bonadies Vigili del fuoco costretti agli straordinari

È stata una notte d'intenso lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto contrastare le fiamme che, da sabato sera, stanno distruggendo il Monte Bonadies, alle spalle del Castello Arechi. Oltre alle squadre di terra, per tutta la giornata di domenica hanno operato anche i mezzi aerei, rientrati con il calare del sole. Al momento i Caschi Rossi sono in piena attività con le squadre di Salerno e Giffoni Valle Piana, supportate da autobotti per il rifornimento d'acqua, e stanno provando a non far "scavallare" il fuoco oltre la collina. La situazione è rimasta critica per tutta la notte ma, al momento, sembra essere in miglioramento.

La Polizia Municipale di Salerno in mattinata ha riaperto al transito la strada di collegamento in direzione del Castello di Arechi e di Croce di Cava. Continua sul posto il presidio dei Vigili Urbani per monitorare l'evoluzione della situazione.