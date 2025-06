Salerno, ladri in azione nella zona orientale: furto al chiosco di Torrione Rubate bottiglie di birra, la denuncia del gestore

Ladri in azione al chioschetto sul lungomare di Torrione. A denunciare l'accaduto è stato Ciro Aniello Pietrofesa, gestore dell'attività. "In queste sere ci sono stati numerosi furti, alcuni importanti portati a segno da esperti del settore, altri sono i piccoli furti che colpiscono molto di più i cittadini. Questa notte è toccato anche a me, subire un furto nel chioschetto posto sul lungomare Marconi sui giardini dedicati ad Asia e gli Amici del Mandorlo, dove da qualche giorno sono presenti le giostrine", ha scritto sui social Pietrofesa.

"Ebbene hanno aperto una delle finestre ed hanno rubato una trentina di bottiglie di birra di varie marche. Non è il danno che fa male ma il gesto, eppure avevo avuto una sensazione questa sera, e di ritorno da Battipaglia dove ero andato a dare una mano per smontare una giostra, qualcosa mi diceva di passare per la casetta ed ho trovato la sorpresa. Ho allertato le forze dell'ordine che prontamente sono intervenute ed hanno constatato il furto, ovviamente seguirà questa mattina una denuncia, ma questa volta non contro ignoti ma contro qualcuno. Si perché a volte bisogna riavvolgere il nastro della memoria e ricordare le faccie che si vedono, e neanche a farla apposta, ho ricordato con il ragazzo che lavora con me, due faccie che poi nel corso delle ore mi hanno dato conferma dei miei sospetti", conclude Pietrofesa.