Salerno, 36enne colpito con uno sgabello durante una lite: è grave Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato il responsabile

Nella serata di sabato 28 giugno, a Salerno - in un locale di piazza Sedile del Campo, personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno ha denunciato in stato di libertà, in occasione di una lite per futili motivi, un uomo per il reato di lesioni gravi, in quanto ha colpito alle spalle con uno sgabello, un cittadino rumeno di 36 anni. Sul luogo è intervenuta anche la Squadra Mobile per gli approfondimenti investigativi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Da indagini effettuate dagli agenti, entrambi i soggetti risultano gravati da precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti. La vittima ha riportato una frattura cranica ed è stato trasportato in codice rosso presso il locale nosocomio, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

La Polizia di Stato rimane costantemente vigile e attenta a monitorare e intervenire prontamente in tali circostanze per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.