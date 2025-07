Salerno, furto al panificio Mulino Urbano: colpo da 7mila euro Tentato furto anche alla filiale di Corso Garibaldi della Deutsche Bank

Continua l'escalation di furti a Salerno. Nella notte un uomo ha fatto irruzione nel panificio "Mulino Urbano", in piazza XXIV maggio, portando via la cassa. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, è di almeno 7mila euro. Ad agire è stata una persona che, a volto scoperto, ha prima forzato la porta d'ingresso, poi è saltato dietro al bancone ed in pochi minuti ha sradicato la cassa, portandola via. L'azione è stata interamente ripresa dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Salerno.

A pochi metri di distanza è andato, invece, in scena un tentato furto. Ignoti hanno provato a fare irruzione nella filiale di Corso Garibaldi della Deutsche Bank. Dopo aver divelto le porte d'ingresso, i banditi hanno provato a raggiungere la cassaforte delle casse automatiche ma qualcosa non è andato per il verso giusto e sono stati costretti a scappare..