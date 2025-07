Salerno, non si placa l’emergenza incendi: in fiamme la collina di Giovi Vigili del fuoco costretti agli straordinari

Ancora incendi a Salerno. Questa volta a farne le spese è la frazione Giovi, In via Vainisi. Da questo pomeriggio i Vigili del Fuoco stanno operando con più squadre di terra supportate anche da mezzi aerei per avere la meglio su un incendio che sta distruggendo ancora una volta ettari di verde. Fino a che c'è stata visibilità il Drago dei caschi rossi ha provveduto ad effettuare numerosi lanci rifornendosi anche dal lago di Brignano. Si prospetta un'altra notte di battaglia sulle colline per i soccorritori.