Tentato furto da Euronics: saracinesca sfondata con la tecnica dell'ariete

Gli arresti messi a segno nei giorni scorsi, non sono bastati per arginare definitivamente l'allarme furti a Salerno. Nella notte si è verificato un nuovo tentativo di furto in via Wenner. I malviventi, almeno tre persone, hanno preso di mira il punto vendita Euronics. Arrivati nella zona industriale con un furgone, hanno prima sfondato il cancello d'ingresso e, poi, con lo stesso mezzo si sono fiondati nella saracinesca, distruggendo la vetrata e l'inferriata. L'intervento dell'addetto alla sicurezza ha scongiutato il peggio, costringendo i ladri a darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti ed i colleghi della Squadra Mobile. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Non è la prima volta che in via Wenner si verificano furti con la tecnica "dell'ariete". In passato, con la stessa modalità, i ladri erano riusciti a mettere a segno altri due colpi.