Salerno, la denuncia choc: "Mio fratello pestato da uno straniero ubriaco" La consigliera Elisabetta Barone: "Riempito di pugni in testa mentre era al bar a fare colazione"

"Ieri mio fratello è stato aggredito da uno straniero ubriaco che lo ha riempito di pugni in testa mentre era al bar a fare colazione. Ora è in ospedale con un ematoma. Questa è la città sicura". E' quanto denunciato attraverso i social dalla consigliera comunale di Salerno, Elisabetta Barone che ha reso pubblico un grave episodio di violenza avvenuto tra le strade del centro di Salerno.

Il fatto è accaduto in prima mattinata all'esterno di un bar di Corso Vittorio Emanuele. Il fratello dell'amministratrice è stato avvicinato improvvisamente da una persona che, visibilmente alterata, ha iniziato a colpirlo con pugni alla testa. L'aggressione ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l'uomo nell'ospedale di Salerno dove è stato sottoposto a controlli. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine: nonostante l'intervento tempestivo, l'aggressore è riuscito a far perdere le sue tracce. Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.