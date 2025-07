Salerno, giovane trovato senza vita nell'atrio delle scale Indagini in corso da parte dei carabinieri, non si esclude il gesto estremo

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno a far luce sulle cause della morte di un 22enne filippino, trovato senza vita in un atrio interno alla tromba delle scale. Il sospetto è che possa essersi trattato di un gesto estremo. Ma gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi per appurare in maniera chiara quanto accaduto. Il fatto è accaduto in una traversa di Corso Garibaldi, nel cuore del centro cittadino.

A lanciare l'allarme è stato il papà del ragazzo che non vedendolo rientrare si è preoccupato. Nelle ore successive il corpo del ragazzo è stato trovato nell'atrio delle scale del palazzo. A scoprirlo è stata una persona che lavora in una struttura ricettiva all'interno dello stesso stabile. I carabinieri hanno effettuato rilievi approfonditi per provare a sciogliere ogni dubbio sulla tragedia avvenuta a Salerno.