Sequestrato un ristorante a Maiori: non rispettava lo smaltimento del reflui In azione la Guardia Costiera e l'Arpa Campania

Nell’ambito dei controlli sul territorio finalizzati alla tutela ambientale, gli uomini della Guardia Costiera degli uffici di Amalfi e Maiori, unitamente al personale dell’ARPA Campania ed a quelli della Polizia Municipale del Comune di Maiori, hanno effettuato mirati controlli alle attività turistico ricreative insistenti sul litorale, che hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ed al sequestro di un noto ristorante insistente nel

territorio del comune di Maiori.

Le indagini

La struttura in questione avrebbe operato in difformità al Testo Unico Ambientale per quanto attiene lo smaltimento dei reflui provenienti dall’attività.