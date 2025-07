Blitz anti prostituzione a Salerno e provincia: identificate sette persone In azione la polizia

Nella giornata di martedì 22 luglio, la Questura di Salerno ha condotto un’operazione straordinaria di vigilanza e controllo lungo la fascia costiera della città e della provincia, concentrandosi in particolare sulle aree dello Stadio Arechi e di Capitolo San Matteo.

L'operazione

L’intervento ha visto impegnate due pattuglie della Polizia di Stato, un operatore della Polizia Scientifica e quattro militari della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’esercizio del meretricio su strada e le attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nel corso dei controlli sono state identificate sette persone e verificati sei veicoli. Tra questi, due cittadini brasiliani sono risultati privi di documenti identificativi.

A seguito delle prime verifiche, i due sono stati accompagnati presso la Caserma “Pisacane”, dove sono stati sottoposti alle procedure di fotosegnalamento della Polizia Scientifica per accertarne l’identità e la posizione sul territorio nazionale. Dagli approfondimenti è emerso che uno dei due, S.A.C., nato nel 1989, aveva già presentato una richiesta di protezione internazionale, con domanda di asilo attualmente in corso presso l’Ufficio Immigrazione di Napoli. Per il secondo cittadino, M.D.S., è stato invece emesso un “biglietto di invito” ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), con l’obbligo di presentarsi presso lo stesso Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione. Al termine delle operazioni di identificazione effettuate dagli operatori di Polizia, i due sono stati rilasciati.