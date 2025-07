Incidente sul raccordo, Baronissi in lacrime per Ivan Sotto choc l'intera comunità della Valle dell'Irno

È Ivan Montenero, 42enne residente a Baronissi, la vittima del tragico incidente avvenuto all'alba sul raccordo Salerno-Avellino. L'uomo, nativo di Avellino, era alla guida di una Jeep Cherokee che, per cause ancora in corso di accertamento, è prima finita fuori strada e poi si è ribaltata. L'ipotesi più accreditata è che il 42enne abbia avuto un colpo di sonno che potrebbe avergli fatto perdere il controllo della vettura.

Inutili i soccorsi dei sanitari dell’associazione La Solidarietà di Fisciano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto è rimasto chiuso per quasi due ore per consentire la rimozione dei veicoli e le operazioni di messa in sicurezza.

L'incidente, tra l'altro, è avvenuto a pochi metri dall'uscita Baronissi Sud, svincolo che Montenero avrebbe dovuto imboccare per rientrare a casa. L'uomo aveva parcheggiato il suo camion in un deposito e si era messo alla guida per tornare nella Valle dell'Irno.

Sotto choc l'intera comunità di Baronissi dove il 42enne era molto conosciuto e benvoluto. Lascia una moglie e tre figli. Domani l'ultimo saluto nella chiesa di Caprecano, frazione di Baronissi.