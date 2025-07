Salerno, aggredito con un cacciavite e rapinato del cellulare a lungomare Il fatto è stato denunciato agli agenti della Polizia di Stato

Continuano gli episodi di micro-criminalità nella città di Salerno. Questa mattina un cittadino è stato aggredito con un cacciavite e rapinato del telefono cellulare. Il fatto, denunciato agli uffici della Questura di Salerno, è avvenuto sul lungomare cittadino. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito da un uomo di giovane età che lo ha minacciato con un cacciavite in un tentativo di rapina.

La vittima è riuscita a sottrarsi all’aggressore che si è dato alla fuga portando via il cellulare del malcapitato. Sono in corso accertamenti sulla base degli elementi raccolti.