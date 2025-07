Tunisino aggredito da un gruppo di giovani sul Lungomare di Salerno Interviene la polizia, l'uomo è stato condotto in ospedale

Ancora violenze sul Lungomare di Salerno. Un uomo di origini tunisine è stato picchiato da un gruppo di giovani.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia e un'ambulanza del 118. L'uomo ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato condotto in ospedale. Sono in corso le indagini per individuare l'identità degli aggressori.