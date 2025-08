Sicurezza dei commercianti, collegamento al 112 promosso dai carabinieri Iniziativa della Compagnia di Salerno: ecco come aderire

In un’ottica di rafforzamento della sicurezza del territorio e di prevenzione dei reati predatori, in linea con gli atti di indirizzo della Prefettura di Salerno pubblicizzati con uno specifico Protocollo d’intesa siglato dal prefetto Francesco Esposito con i rappresentanti di categoria, i carabinieri della Compagnia di Salerno hanno avviato una mirata iniziativa di prossimità, coinvolgendo gli esercizi commerciali ricadenti nei territori di competenza dei Comandi Stazione di Mercatello, Duomo, Fratte, Vietri sul Mare e San Cipriano Picentino.

I militari, attraverso un’attività “porta a porta”, hanno incontrato personalmente i titolari delle attività commerciali, fornendo informazioni utili sui sistemi di prevenzione dei furti e distribuendo un apposito modulo che consente - a titolo completamente gratuito - l’allaccio dei sistemi di allarme privati al Numero Unico di Emergenza 112.

Sono oltre 70 gli esercizi commerciali dislocati sul territorio di Salerno ma anche nei comuni della costiera e dei picentini, in cui i Carabinieri stanno consegnando il modulo di collegamento e l’iniziativa, che ha raccolto l’immediato apprezzamento da parte dei commercianti, mira a potenziare il sistema di sicurezza integrata, consentendo l’invio automatico di segnalazioni d’allarme direttamente alla Centrale Operativa dei Carabinieri. Ciò permette una reazione più tempestiva in caso di intrusione o tentativi di effrazione, aumentando così le possibilità di intervento immediato e scoraggiando i potenziali malintenzionati.

Il modulo distribuito dai militari contiene una richiesta formale di collegamento, da compilare con i dati dell’esercente e le specifiche tecniche del sistema di allarme installato presso il locale. Una volta compilato, il modulo viene trasmesso al Reparto preposto dell’Arma, che effettua le necessarie verifiche in collaborazione con il tecnico installatore del sistema. Il collegamento avviene tramite linea telefonica, GSM o sistema IP, in modo da consentire la trasmissione immediata dell’allarme alla Centrale Operativa del 112. In caso di attivazione del dispositivo, il segnale viene ricevuto in tempo reale, permettendo ai Carabinieri di intervenire con la pattuglia più vicina.

La procedura è completamente gratuita e non comporta alcun canone di adesione o costi di gestione per il titolare dell’attività, a eccezione degli eventuali adeguamenti tecnici – laddove necessari – da realizzare sul proprio impianto, a cura del tecnico di fiducia. Con l’invito a rivolgersi ai comandi dislocati sul territorio per ogni chiarimento e con l’auspicio di ricevere numerose adesioni, l’Arma dei Carabinieri continua a porsi al fianco dei cittadini non solo nel contrasto attivo alla criminalità, ma anche attraverso azioni di prevenzione capillare, offrendo uno strumento concreto ed efficace per la tutela del patrimonio e della serenità di chi lavora ogni giorno sul territorio. Analoga iniziativa sarà estesa a tutto il territorio della provincia di Salerno.