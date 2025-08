Terrore ad Erchie: bimbo di 8 anni si sente male, trasportato al Santobono Accertamenti in corso da parte della Capitaneria di Porto

Si sono vissuti istanti di terrore questo pomeriggio ad Erchie, rinomata località balneare della Costiera Amalfitana che ricade nel territorio comunale di Maiori. Un bimbo di 8 anni, probabilmente per una sospetta congestione, ha avvertito un malore, rendendo necessario l'intervento di un elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli.

Il piccolo, originario del Napoletano, era in compagnia dei genitori. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, agli ordini del neo comandante Giovanni Calvelli, avrebbe accusato un malore dopo essersi tuffato in acqua. Non è chiaro se abbia anche bevuto. Provvidenziale e tempestivo l'intervento dei bagnini del lido che, nell'attesa dei soccorsi, hanno effettuato una manovra al bimbo.

L'elisoccorso, atterrato a pochi metri dalla spiaggia, ha trasportato il piccolo paziente nell'ospedale specializzato partenopeo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Le condizioni del bimbo, apparse inizialmente gravi, sarebbero in miglioramento e non tali da mettere a repentaglio la vita.