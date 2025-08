Estate e turismo, scoperti 10 lavoratori in nero nelle strutture ricettive Sequestrati anche migliaia di prodotti e articoli contraffatti

Controlli rafforzati da parte della Guardia di finanza di Salerno in vista del Ferragosto. Diverse le attività portate avanti dai militari del comando provinciale.

Sequestrati oltre 21mila prodotti non sicuri (tra i quali profumi, cosmetici, giocattoli e orologi) esposti in vendita con informazioni insufficienti e non conformi agli standard di sicurezza, in violazione del Codice del Consumo. Incisiva è stata anche l’azione a tutela del made in Italy, con il sequestro di circa 2.800 articoli contraffatti (quali capi di abbigliamento, giocattoli e accessori di pelletteria).

Anche sul fronte del mercato del lavoro, sono state effettuate numerose verifiche nei confronti di esercizi commerciali, tra cui strutture ricettive extra-alberghiere: scoperti 10 lavoratori completamente “in nero”.

Diverse anche le contestazioni in materia di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, nonché di mancata installazione del misuratore dei corrispettivi.

La Guardia di finanza di Salerno ha assicurato che il piano dei controlli proseguirà anche nei prossimi giorni.