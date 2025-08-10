Rissa nel parcheggio di via Ligea, coltellate e colpi di pistola: si indaga Ancora un grave episodio di violenza nella movida della città: Polizia al lavoro

Un diverbio tra due gruppi contrapposti, sfociato in una rissa nella quale sono spuntati coltelli e pistole. Con tre giovani feriti - nessuno è in gravi condizioni dopo il trasporto in ospedale - e la Polizia che ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

I fatti si sono verificati la notte scorsa nel parcheggio di via Ligea, luogo particolarmente frequentato da chi utilizza la spiaggia e frequenta il rinomato locale della zona "Rocce Rosse".

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno raccolto alcune testimonianze. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona.

In una nota, la discoteca "Rocce Rosse" ha precisato di non aver alcun collegamento con i fatti di cronaca. "Infatti, come evidenziato dalle stesse riprese video, fornite alle Forze di polizia al fine di individuare gli autori del reato, i fatti sono accaduti nel piazzale al di fuori della discoteca e non sono affatto collegati con soggetti frenquentanti la stessa discoteca. Si approfitta per sottolineare che la proprietá è da sempre impegnata nel garantire sicurezza a tutti i suoi ospiti, combattendo, da sempre, situazioni di illegalità e inciviltá", la nota a firma della direzione.