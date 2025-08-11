Salerno, rapina a lungomare: 50enne minacciato con un taglierino Sabato sera scippato un 63enne disabile nei pressi di piazza San Francesco

Non si arresta l'emergenza sicurezza nella città di Salerno. Domenica sera, intorno alle 22, si è verificata una rapina a Lungomare Trieste. Due persone, probabilmente straniere, hanno minacciato con un taglierino un uomo di 50 anni, portandogli via il telefono cellulare. La vittima ha denunciato l'episodio sul quale sono in corso accertamenti.

La sera precedente, in via generale Amaturo, alle spalle di piazza San Francesco, si è verificato uno scippo: intorno alle 22.30 due persone hanno portato via un borsello ad un 63enne affetto da disabilità che stava tornando a casa. Indagini in corso per provare a risalire ai responsabili.