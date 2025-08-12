Salerno, case irregolari e stranieri senza documenti: blitz nel centro storico Operazione congiunta da parte della Polizia

Alle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato ha condotto un'importante operazione di prevenzione e controllo del territorio nel centro storico di Salerno.

L’operazione, effettuata congiuntamente dagli agenti della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S. e della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha permesso di individuare diversi locali adibiti ad abitazione in condizioni irregolari e di sovraffollamento, oltre a identificare alcuni cittadini stranieri senza documenti validi per il soggiorno, le cui posizioni sono attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno.

L'operazione rientra nelle più ampie attività di prevenzione della Questura, finalizzato a monitorare il territorio e ad intervenire su situazioni di irregolarità, garantendo la sicurezza e la dignità dei cittadini in conformità a quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, Francesco Esposito.

Inoltre, nello stesso servizio, sono state controllate 111 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, 12 cittadini extracomunitari, 62 veicoli, 5 motoveicoli, sono stati elevati 2 verbali al Codice della Strada.