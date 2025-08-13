Salerno, grave aggressione al personale ferroviario e di pulizia nella stazione La condanna della Filt Cgil: "Più tutele per i lavoratori"

La FILT CGIL Salerno esprime piena solidarietà e vicinanza alla pulitrice viaggiante, alla C.S.T. ed al Capo Treno, vittime nella giornata odierna di una gravissima aggressione fisica e verbale avvenuta presso la stazione di Salerno durante le operazioni di incarrozzamento del treno IC701.

Secondo quanto ricostruito, il personale in servizio, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle procedure aziendali, è stato fatto oggetto di pesanti insulti sessisti e minacce, subendo anche spinte e tentativi di percosse da parte di un viaggiatore, il quale si è poi dileguato prima dell’arrivo della Polfer. L’episodio ha determinato anche un ritardo del convoglio.

"Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, fisica o verbale, nei confronti delle lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico, che quotidianamente garantiscono un servizio essenziale in condizioni spesso difficili e con carenze strutturali in materia di sicurezza", scrivono in una nota Gerardo Arpino e Carmen Morra. "Come FILT CGIL Salerno chiediamo a Trenitalia, alle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e alle istituzioni competenti: attivazione di procedure di allerta rapida per consentire un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, riducendo i tempi di risposta; campagne di sensibilizzazione pubblica contro le aggressioni al personale ferroviario e di pulizia, con sanzioni efficaci e certe per chi commette tali atti. La sicurezza sul lavoro non è un optional e non può essere lasciata alla buona sorte o al coraggio individuale dei lavoratori. Serve un impegno concreto e immediato per tutelare chi ogni giorno, con professionalità, assicura la mobilità delle persone e il decoro dei servizi ferroviari".