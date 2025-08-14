Ferragosto sicuro nel Parco del Cilento, task force dei Carabinieri forestali Previsti più controlli nelle località montane e non solo

I Carabinieri del Cilento e Vallo di Diano, come ogni anno, nella settimana di Ferragosto intensificheranno i servizi di vigilanza e presidio del territorio per garantire sia la sicurezza dei cittadini che intendano passare qualche momento di relax negli ambienti naturali del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

"In campo saranno dispiegate numerose pattuglie di Carabinieri Forestali impiegate soprattutto nelle località dei territori montani (quali Monti Alburni, Monte Vesole, Monte Cervati) e delle zone costiere ad elevato valore naturalistico dove è consueta la presenza di un considerevole afflusso turistico - si legge in una nota del comando provinciale di Salerno -. Oltre ai consueti servizi di vigilanza e sorveglianza del territorio, verrà incrementata l'attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Nello specifico si segnala il dispositivo di vigilanza rafforzata denominata "Hot spot Cilento", che riguarda un'area di rilievo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni particolarmente colpita negli ultimi anni dal fenomeno incendi, che comprende i territori della fascia costiera cilentana. Tale servizio, che prevede l'impiego di pattuglie specializzate e dedicate, risulta fondamentale per contrastare e prevenire la problematica degli incendi boschivi".

Una delle principali attività, infatti, che i Carabinieri Forestali stanno svolgendo ormai da diversi giorni, soprattutto per la concomitanza del caldo intenso, è la prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l'innesco di incendi boschivi e la repressione delle relative violazioni, come l'accensione di fuochi all'aperto o l'abbruciamento di residui vegetali, che sono tassativamente vietati fino al 30 settembre.