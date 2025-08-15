Tragico incidente sulla statale 18, perde la vita un 65enne beneventano L'uomo ha perso il controllo del mezzo, ferita la moglie

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18, nei pressi di Policastro Bussentino. A perdere la vita è stato un uomo di 65 anni, originario della provincia di Benevento. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter di grossa cilindrata che, in maniera autonoma, è finito fuori strada. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasta ferita anche la moglie, trasportata in ospedale a Vallo della Lucania. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sapri.

L'incidente, tra l'altro, è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui, questa mattina, è stato rinvenuto il cadavere di un 60enne. Al momento le cause della morte dell'uomo non sono ancora chiare. Sul caso indagano i carabinieri.