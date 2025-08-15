Tragico incidente sulla statale 18, perde la vita un 65enne beneventano

L'uomo ha perso il controllo del mezzo, ferita la moglie

tragico incidente sulla statale 18 perde la vita un 65enne beneventano
Santa Marina.  

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18, nei pressi di Policastro Bussentino. A perdere la vita è stato un uomo di 65 anni, originario della provincia di Benevento. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter di grossa cilindrata che, in maniera autonoma, è finito fuori strada. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasta ferita anche la moglie, trasportata in ospedale a Vallo della Lucania. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sapri. 

L'incidente, tra l'altro, è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui, questa mattina, è stato rinvenuto il cadavere di un 60enne. Al momento le cause della morte dell'uomo non sono ancora chiare. Sul caso indagano i carabinieri.

