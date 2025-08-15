Drone carico di droga destinato ai detenuti intercettato dalla Penitenziaria

A bordo del velivolo anche sim, caricabatterie e un bilancino di precisione

drone carico di droga destinato ai detenuti intercettato dalla penitenziaria
Salerno.  

Gli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Salerno hanno intercettato un drone carico di droga destinata ai detenuti, schede sim da attivare, un caricabatterie e un bilancino di precisione.

A dare la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. La vice segretario regionale per la Campania Marianna Argenio, afferma: "La brillante operazione di vigilanza della Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno ha permesso di intercettare e bloccare il drone. Il ritrovamento e' stato possibile grazie all'attenzione e alla prontezza degli agenti, nonostante le carenze di organico e le difficolta' operative quotidiane".

