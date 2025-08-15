Drone carico di droga destinato ai detenuti intercettato dalla Penitenziaria A bordo del velivolo anche sim, caricabatterie e un bilancino di precisione

Gli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Salerno hanno intercettato un drone carico di droga destinata ai detenuti, schede sim da attivare, un caricabatterie e un bilancino di precisione.

A dare la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. La vice segretario regionale per la Campania Marianna Argenio, afferma: "La brillante operazione di vigilanza della Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno ha permesso di intercettare e bloccare il drone. Il ritrovamento e' stato possibile grazie all'attenzione e alla prontezza degli agenti, nonostante le carenze di organico e le difficolta' operative quotidiane".