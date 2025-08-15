Dopo ore di lotta è stato domato l'incendio sul monte Stella a Salerno Ingenti i danni, paura ad Ogliara: si indaga per capire chi ci sia dietro il rogo

Canadair ed elicotteri antincendio in azione anche nel giorno di Ferragosto a Salerno per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del rogo che ha interessato il monte Stella.

Da giorni le fiamme avevano avvolto l’altura ma la situazione è peggiorata la notte scorsa, quando le altissime lingue di fuoco – alimentate anche dal vento – sono arrivate a poca distanza dalle abitazioni.

Preoccupazione soprattutto per i residenti della frazione di Ogliara, che per ore hanno temuto il peggio. Si indaga per capire se dietro l’incendio che ha devastato il monte Stella ci sia la mano dell’uomo.