VIDEO. Ferragosto sicuro: provincia di Salerno blindata da Sapri ad Amalfi A Salerno la stazione mobile dei carabinieri blocca un presunto ladro

Un piano staordinario di controlli per garantire un Ferragosto sicuro ai cittadini e ai tanti turisti che hanno scelto la provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno intensificato il monitoraggio del territorio, garantendo la propria presenza nei luoghi maggiormente sensibili del Salernitano. Riflettori puntati soprattutto sulle località a maggior vocazione turistica: dalle "cilentane" Sapri ed Agropoli, passando per Salerno città, per arrivare poi alle bellezze delle Costiera Amalfitana.

Il piano, coordinato dal comandante provinciale Filippo Melchiorre e guidato dai comandanti delle rispettive compagnie, è stato definito nel corso di una riunione interforze presieduta dal prefetto Francesco Esposito.

Preziosa la presenza della stazione mobile dei carabinieri che, nella serata di sabato, ha contribuito all'arresto di un 28enne marocchino: l'uomo, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, avrebbe prelevato alcune borse a turisti e cittadini che stavano passeggiando tra le strade del centro. Gli uomini dell'Arma, presenti in piazza Portanova, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo ad identificare e bloccare il presunto responsabile e dando una risposta immediata ai cittadini.