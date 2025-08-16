Terrore sulla spiaggia di Palinuro: turisti colpiti da fulmine Sei persone sono finite in ospedale a Vallo della Lucania

Si sono vissuti istanti di terrore sulla spiaggia di Palinuro dove alcuni turisti sono rimasti feriti da scariche di fulmini. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, nella zona delle Saline. Sei le persone rimaste coinvolte: due sono state trasportate in ambulanza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, mentre altre quattro si sono recate autonomamente al pronto soccorso per accertamenti.

Da quanto si apprende i fulmini avrebbero colpito a poca distanza dalla riva, provocando lievi effetti da scarica elettrica su alcuni bagnanti. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare in ospedale le persone coinvolte che, fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni.