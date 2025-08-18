Incidente stradale nel Salernitano: auto si ribalta, grave un 18enne Nell'impatto è rimasta ferita anche una ragazza

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Piaggine, in provincia di Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto, sulla quale viaggiavano due giovani, si è ribaltata. Ad avere la peggio è stato un 18enne che ha riportato traumi diffusi ed un importante trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118, è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale del Mare di Napoli. È stata condotta in ambulanza al “San Luca” di Vallo della Lucania, invece, la ragazza che era in auto con il 18enne. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.